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  4. С Миланом не срослось. Марлон хочет продолжить контракт с Флуминенсе
Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 23:29 |
52
0

С Миланом не срослось. Марлон хочет продолжить контракт с Флуминенсе

Защитник «Шахтера» не собирается возвращаться в Украину

03 февраля 2024, 23:29 |
52
0
С Миланом не срослось. Марлон хочет продолжить контракт с Флуминенсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

28-летний центральный защитник Марлон, контракт которого принадлежит «Шахтеру», но который по Annexe 7 ФИФА выступает ныне за «Флуминенсе», ведет переговоры с бразильским клубом о том, чтобы остаться в нем и в будущем.

Нынешнее соглашение Марлона с «Флуминенсе» рассчитано до 30 июня, после чего футболист должен будет вернуться в «Шахтер», если ФИФА не продолжит действие положения о легионерах на период российско-украинской войны.

По информации журналиста Виктора Лесса, «трехцветные» заинтересованы в том, чтобы Марлон оставался в их рядах и в дальнейшем.

Для этого клуб планирует переговорить с «Шахтером», но не исключено, что будет дожидаться судьбы Annexe 7.

Несколько дней назад сообщалось, что Марлона предложили подписать «Милану», однако в январское трансферное окно эта сделка так и не состоялась.

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Источник NETFLU
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