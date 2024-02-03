С Миланом не срослось. Марлон хочет продолжить контракт с Флуминенсе

28-летний центральный защитник Марлон, контракт которого принадлежит «Шахтеру», но который по Annexe 7 ФИФА выступает ныне за «Флуминенсе», ведет переговоры с бразильским клубом о том, чтобы остаться в нем и в будущем.

Нынешнее соглашение Марлона с «Флуминенсе» рассчитано до 30 июня, после чего футболист должен будет вернуться в «Шахтер», если ФИФА не продолжит действие положения о легионерах на период российско-украинской войны.

По информации журналиста Виктора Лесса, «трехцветные» заинтересованы в том, чтобы Марлон оставался в их рядах и в дальнейшем.

Для этого клуб планирует переговорить с «Шахтером», но не исключено, что будет дожидаться судьбы Annexe 7.

Несколько дней назад сообщалось, что Марлона предложили подписать «Милану», однако в январское трансферное окно эта сделка так и не состоялась.