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Англия
03 февраля 2024, 21:36 | Обновлено 03 февраля 2024, 21:53
136
0

Отомстили за ничью. Астон Вилла уничтожила Шеффилд и поднялась в зону ЛЧ

Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу гостей

03 февраля 2024, 21:36 | Обновлено 03 февраля 2024, 21:53
136
0
Отомстили за ничью. Астон Вилла уничтожила Шеффилд и поднялась в зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Виллой». Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Уная Эмери разобрались с соперником уже в первом тайме, забив 4 мяча. Голами отметились Джон МакГинн, Олли Уоткинс, Леон Бэйли и Юри Тилеманс.

Во втором тайме добил «Шеффилд» Алекс Морено, установив окончательный счет – 5:0.

Эта победа позволяет «Астон Вилле» подняться в зону Лиги чемпионов.

Интересно, что в первом круге «Шеффилд» забрал очки в гостях у «Виллы» – счет был 1:1.

АПЛ. 23-й тур. 3 февраля.

Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла – 0:5
Голы: МакГинн, 12, Уоткинс, 16, Бэйли, 20, Тилеманс, 30, Морено, 47

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Астон Вилла Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джон Макгинн Олли Уоткинс Леон Бэйли Юри Тилеманс
Источник Sport.ua
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