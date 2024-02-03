Отомстили за ничью. Астон Вилла уничтожила Шеффилд и поднялась в зону ЛЧ

Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Виллой». Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу гостевой команды.

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Подопечные Уная Эмери разобрались с соперником уже в первом тайме, забив 4 мяча. Голами отметились Джон МакГинн, Олли Уоткинс, Леон Бэйли и Юри Тилеманс.

Во втором тайме добил «Шеффилд» Алекс Морено, установив окончательный счет – 5:0.

Эта победа позволяет «Астон Вилле» подняться в зону Лиги чемпионов.

Интересно, что в первом круге «Шеффилд» забрал очки в гостях у «Виллы» – счет был 1:1.

АПЛ. 23-й тур. 3 февраля.

Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла – 0:5

Голы: МакГинн, 12, Уоткинс, 16, Бэйли, 20, Тилеманс, 30, Морено, 47