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Италия
03 февраля 2024, 20:37 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:02
1860
0

Тренер Дженоа прокомментировал замену Малиновского после первого тайма

Украинец отыграл первую половину матча и результативными действиями не отличился

03 февраля 2024, 20:37 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:02
1860
0
Тренер Дженоа прокомментировал замену Малиновского после первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся матч 23-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Дженоа». Игра закончилась со счетом 0:0.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве матча.

Помощник главного тренера «Дженоа» Гаетано Кариди прокомментировал замену украинца. Наставник «грифонов» Альберто Джилардино пропускал этот матч.

«Джилардино хотел, чтобы дополнительный игрок помог нашему нападающему Матео Ретеги, показавшему хорошую игру, и чтобы иметь больший вес в атаке. С Калебом Экубаном и Витиньей у нас больше опций в атаке, но сейчас важно сохранить баланс последних матчей», – сказал Кариди.

Недавно «Дженоа» выкупил Малиновского у «Марселя» за 7 миллионов евро.

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Источник pianetagenoa1893
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