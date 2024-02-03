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Испания
03 февраля 2024, 20:07 | Обновлено 03 февраля 2024, 20:25
1363
3

Яремчук объяснил празднование гола в матче, за которое получил горчичник

Украинский форвард снял футболку после взятия ворот

03 февраля 2024, 20:07 | Обновлено 03 февраля 2024, 20:25
1363
3
Яремчук объяснил празднование гола в матче, за которое получил горчичник
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Альмерия». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «летучих мышей».

Форвард Роман Яремчук вышел в старте «Валенсии» и провел на поле 70 минут. Украинец сумел забить гол в этом матче на 23-й минуте и получил желтую карточку за ненадлежащее празднование (снял футболку).

Украинский форвард объяснил свое празднование и поделился эмоциями после игры.

«Почему такое празднование? Потому что за этим стоит много работы, много падений, веры, много эмоций, которые не можешь контролировать. Вера в то, что ты делаешь – это самое важное. Благодарю Бога за эмоции на «Месталье». Вперед «Валенсия», – написал Яремчук в инстаграме.

Яремчук провел 16 матч в этом сезоне Ла Лиги, в его активе два гола.

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Альмерия чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук празднование гола предупреждение (желтая карточка)
Источник Instagram
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Комментарии 3
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Alehandro
Емоції емоціями, а для досвідченного гравця така поведінка не припустима. лише 23 хвилина матчу, а ти сам себе без необхідності на жовту підсаджуєш. Навіть партнери по команді через це зауваження робили
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+3
apepa
Такое случаецца раз в год поэтому гол нужно было отпраздновать по царски). Я понимаю Яремчука..
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0
Александр
Со стороны сложилось другое впечатление .Что он празднует последний гол в жизни..
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-4
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