Яремчук объяснил празднование гола в матче, за которое получил горчичник

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Альмерия». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «летучих мышей».

Форвард Роман Яремчук вышел в старте «Валенсии» и провел на поле 70 минут. Украинец сумел забить гол в этом матче на 23-й минуте и получил желтую карточку за ненадлежащее празднование (снял футболку).

Украинский форвард объяснил свое празднование и поделился эмоциями после игры.

«Почему такое празднование? Потому что за этим стоит много работы, много падений, веры, много эмоций, которые не можешь контролировать. Вера в то, что ты делаешь – это самое важное. Благодарю Бога за эмоции на «Месталье». Вперед «Валенсия», – написал Яремчук в инстаграме.

Яремчук провел 16 матч в этом сезоне Ла Лиги, в его активе два гола.