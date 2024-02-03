Металлургу запретили играть в Запорожье

Как стало известно Sport.ua «металлурги» не смогут проводить домашние матчи перволигового первенства Украины на «Славутич-арене».

По информации нашего источника, клубное руководство сейчас рассматривает варианты с тем, чтобы принимать соперников в Днепре, Кременчуге, или в Горишних Плавнях. Но пока трудно сказать, согласятся ли местные клубы делить свои стадионы с запорожцами.

Сейчас футболисты «Металлурга» в феврале будут выезжать в Полтаву для участия в турнире на призы областной ассоциации футбола.

В первом туре подопечные Владимира Микитина взяли верх над юниорским составом «Ворсклы» (1:0), а 6 февраля сыграют с ФСК «Мариуполь».

Пока в расположении «Металлурга» по неизвестным причинам так и не появились Александр Николишин и Денис Галата.

После осенней части сезона запорожцы лидируют в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.

Ранее сообщалось, что «Металлург» может вернуться на «Славутич-Арену».