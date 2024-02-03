Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлургу запретили играть в Запорожье
Украина. Первая лига
03 февраля 2024, 19:57 |
551
0

Металлургу запретили играть в Запорожье

Команда рассматривает три города для проведения матчей

03 февраля 2024, 19:57 |
551
0
Металлургу запретили играть в Запорожье
ФК Металлург. Славутич-Арена
  • Как стало известно Sport.ua «металлурги» не смогут проводить домашние матчи перволигового первенства Украины на «Славутич-арене».

По информации нашего источника, клубное руководство сейчас рассматривает варианты с тем, чтобы принимать соперников в Днепре, Кременчуге, или в Горишних Плавнях. Но пока трудно сказать, согласятся ли местные клубы делить свои стадионы с запорожцами.

Сейчас футболисты «Металлурга» в феврале будут выезжать в Полтаву для участия в турнире на призы областной ассоциации футбола.

В первом туре подопечные Владимира Микитина взяли верх над юниорским составом «Ворсклы» (1:0), а 6 февраля сыграют с ФСК «Мариуполь».

Пока в расположении «Металлурга» по неизвестным причинам так и не появились Александр Николишин и Денис Галата.

После осенней части сезона запорожцы лидируют в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.

Ранее сообщалось, что «Металлург» может вернуться на «Славутич-Арену».

По теме:
Клуб Первой лиги вернул голкипера, которого Маркевич предлагал в сборную
Тростянец просматривает несколько потенциальных новичков
ЛНЗ просматривает двух легионеров
инсайд Первая лига Украины Славутич-Арена Металлург Запорожье Владимир Микитин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
Бокс | 02 февраля 2024, 21:31 20
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение

Тайсон получил рассечение, поединок с Александром Усиком перенесен

ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
Бокс | 03 февраля 2024, 09:50 15
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет

Новая дата шоу в Эр-Рияде зависит от сроков восстановления британского боксера

Рух в Словении сыграл вничью с мощной австрийской командой
Футбол | 03.02.2024, 19:52
Рух в Словении сыграл вничью с мощной австрийской командой
Рух в Словении сыграл вничью с мощной австрийской командой
Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии
Футбол | 03.02.2024, 13:45
Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии
Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии
Непобежденный претендент от IBF изъявил желание сразиться с Усиком
Бокс | 02.02.2024, 22:13
Непобежденный претендент от IBF изъявил желание сразиться с Усиком
Непобежденный претендент от IBF изъявил желание сразиться с Усиком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Ещё в 2022 перестали там играть.  Когда подряд 2 игры бегали по укрытиям.  Они же в Карпатах где то играли.  Дорого стало?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
02.02.2024, 16:36
Футбол
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
01.02.2024, 23:51 9
Футбол
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
02.02.2024, 20:01 2
Бокс
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
02.02.2024, 14:34 14
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
01.02.2024, 19:28 8
Футбол
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 31
Футбол
Промоутер Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком
Промоутер Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком
02.02.2024, 22:49 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем