Металлург может вернуться на Славутич-Арену

Как стало известно Sport.ua, запорожская перволиговая команда изучает варианты с проведением календарных матчей весенней части сезона дома.

По информации нашего источника, после существенного уменьшения бюджета ФК на 2024 год «металлурги», чтобы сэкономить средства, сейчас изучают варианты с тем, чтобы не базироваться в другом регионе и не проводить там домашние поединки, а вернуться на «Славутич-Арену». Тем более что состояние этого спортивного сооружения с травяным газоном отвечает необходимым требованиям.

Пока задержка только с разрешением местной власти на проведение в Запорожье футбольных матчей.

24 января подопечные Владимира Mикитина начали в Запорожье подготовку к соперничеству в группе «Выбывание» и в феврале примут участие в зимнем турнире на призы Полтавской ассоциации футбола.