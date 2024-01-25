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  4. Металлург может вернуться на Славутич-Арену
Украина. Первая лига
25 января 2024, 18:43 |
454
0

Металлург может вернуться на Славутич-Арену

Бюджет клуба на 2024 год существенно уменьшился

25 января 2024, 18:43 |
454
0
Металлург может вернуться на Славутич-Арену
ФК Металлург. Славутич-Арена

Как стало известно Sport.ua, запорожская перволиговая команда изучает варианты с проведением календарных матчей весенней части сезона дома.

По информации нашего источника, после существенного уменьшения бюджета ФК на 2024 год «металлурги», чтобы сэкономить средства, сейчас изучают варианты с тем, чтобы не базироваться в другом регионе и не проводить там домашние поединки, а вернуться на «Славутич-Арену». Тем более что состояние этого спортивного сооружения с травяным газоном отвечает необходимым требованиям.

Пока задержка только с разрешением местной власти на проведение в Запорожье футбольных матчей.

24 января подопечные Владимира Mикитина начали в Запорожье подготовку к соперничеству в группе «Выбывание» и в феврале примут участие в зимнем турнире на призы Полтавской ассоциации футбола.

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Металлург Запорожье Славутич-Арена Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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