Металлург может вернуться на Славутич-Арену
Бюджет клуба на 2024 год существенно уменьшился
Как стало известно Sport.ua, запорожская перволиговая команда изучает варианты с проведением календарных матчей весенней части сезона дома.
По информации нашего источника, после существенного уменьшения бюджета ФК на 2024 год «металлурги», чтобы сэкономить средства, сейчас изучают варианты с тем, чтобы не базироваться в другом регионе и не проводить там домашние поединки, а вернуться на «Славутич-Арену». Тем более что состояние этого спортивного сооружения с травяным газоном отвечает необходимым требованиям.
Пока задержка только с разрешением местной власти на проведение в Запорожье футбольных матчей.
24 января подопечные Владимира Mикитина начали в Запорожье подготовку к соперничеству в группе «Выбывание» и в феврале примут участие в зимнем турнире на призы Полтавской ассоциации футбола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На трофей Кубка Африки все еще претендуют 16 национальных сборных
Счет открыл Кайл Ларин, а затем форвард Абдон Пратс оформил дубль