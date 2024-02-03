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  4. Обидчица Ястремской не сумела выйти в финал в Линце, Остапенко – смогла
WTA
03 февраля 2024, 19:50 |
803
1

Обидчица Ястремской не сумела выйти в финал в Линце, Остапенко – смогла

Донна Векич обидно проиграла Екатерине Александровой

03 февраля 2024, 19:50 |
803
1
Обидчица Ястремской не сумела выйти в финал в Линце, Остапенко – смогла
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

3 февраля состоялись матчи 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Донна Векич, которая во 2-м раунде соревнований разгромила украинку Даяну Ястремскую, в эпичном матче проиграла Екатерине Александровой. Хорватка дважды вела с брейком во втором сете. На решающем тай-брейке она выигрывала 5:1, но и это не помогло.

В другом полуфинале Алена Остапенко разобралась Анастасией Павлюченковой.

WTA 500 Линц. Пары 1/2 финала

Алена Остапенко [1] – Анастасия Павлюченкова – 6:2, 6:3
Екатерина Александрова [2] – Донна Векич [3] – 5:7, 7:6(4), 7:6(6)

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Анастасия Павлюченкова WTA Линц Донна Векич Даяна Ястремская Екатерина Александрова Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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Sashamar
Що значить "прикро"? Якщо ти не в змозі втримати 5:1 на вирішальному таї, то не прикро, а цілком заслужено.
Завтра Альона Катю відпрацює.
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