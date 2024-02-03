Обидчица Ястремской не сумела выйти в финал в Линце, Остапенко – смогла

3 февраля состоялись матчи 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Донна Векич, которая во 2-м раунде соревнований разгромила украинку Даяну Ястремскую, в эпичном матче проиграла Екатерине Александровой. Хорватка дважды вела с брейком во втором сете. На решающем тай-брейке она выигрывала 5:1, но и это не помогло.

В другом полуфинале Алена Остапенко разобралась Анастасией Павлюченковой.

WTA 500 Линц. Пары 1/2 финала

Алена Остапенко [1] – Анастасия Павлюченкова – 6:2, 6:3

Екатерина Александрова [2] – Донна Векич [3] – 5:7, 7:6(4), 7:6(6)