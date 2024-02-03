БАДОСА – перед игрой с Калининой: «К счастью, обошлось без рецидива травмы»
Паула надеется, что быстро поправит здоровье после снятия в Хуахине
Испанская теннисистка Паула Бадоса (№83 WTA) прокомментировала снятие с матча второго раунда в Хуахине.
«Хорошие новости: к счастью, обошлось без рецидива травмы. Теперь мы с командой будем работать 24/7, чтобы как можно скорее снять воспаление и вернуться к соревнованиям. Спасибо за все сообщения. Продолжаем бороться», – написала Бадоса.
Отметим, что на турнире в Таиланде Паула снялась с матча против Дианы Шнайдер при счете 2:6, 4:3.
В первом раунде соревнований в Абу-Даби Бадосе выпало сыграть с украинкой Ангелиной Калининой.
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