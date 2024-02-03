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  4. БАДОСА – перед игрой с Калининой: «К счастью, обошлось без рецидива травмы»
WTA
03 февраля 2024, 19:13 |
228
0

БАДОСА – перед игрой с Калининой: «К счастью, обошлось без рецидива травмы»

Паула надеется, что быстро поправит здоровье после снятия в Хуахине

03 февраля 2024, 19:13 |
228
0
БАДОСА – перед игрой с Калининой: «К счастью, обошлось без рецидива травмы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Испанская теннисистка Паула Бадоса (№83 WTA) прокомментировала снятие с матча второго раунда в Хуахине.

«Хорошие новости: к счастью, обошлось без рецидива травмы. Теперь мы с командой будем работать 24/7, чтобы как можно скорее снять воспаление и вернуться к соревнованиям. Спасибо за все сообщения. Продолжаем бороться», – написала Бадоса.

Отметим, что на турнире в Таиланде Паула снялась с матча против Дианы Шнайдер при счете 2:6, 4:3.

В первом раунде соревнований в Абу-Даби Бадосе выпало сыграть с украинкой Ангелиной Калининой.

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Паула Бадоса Ангелина Калинина WTA Абу-Даби WTA Хуахин
Источник Twitter
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