WTA03 февраля 2024, 14:20 | Обновлено 03 февраля 2024, 14:21
460
2
Цуренко и Калинина получили соперниц на турнире в Абу-Даби
Украинки могут сыграть во втором круге между собой
03 февраля 2024, 14:20 | Обновлено 03 февраля 2024, 14:21
460
2
Украинские теннисистки Леся Цуренко и Ангелина Калинина сыграют на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби.
Цуренко (№31 WTA) в первом раунде сразится против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (№15 WTA).
Калинина (№32 WTA) на старте померится силами с испанкой Паулой Бадосой (№83 WTA).
Отметим, что в случае победы в первых поединках украинки сразятся между собой во втором раунде.
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Комментарии 2
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Проти Бадоси нуль шансів, навіть якщо Калініна все ж відновилася ( в що мало віриться). А Леся, з урахуванням як погано виглядає Самсон зараз, може й потягатися .
знову ці кацапи в суперницях, але шанси у Лесі є, а Калініна взагалі непередбачувана
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