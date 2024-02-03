Цуренко и Калинина получили соперниц на турнире в Абу-Даби

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Ангелина Калинина сыграют на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Цуренко (№31 WTA) в первом раунде сразится против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (№15 WTA).

Калинина (№32 WTA) на старте померится силами с испанкой Паулой Бадосой (№83 WTA).

Отметим, что в случае победы в первых поединках украинки сразятся между собой во втором раунде.