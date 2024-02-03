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WTA
03 февраля 2024, 14:20 | Обновлено 03 февраля 2024, 14:21
460
2

Цуренко и Калинина получили соперниц на турнире в Абу-Даби

Украинки могут сыграть во втором круге между собой

03 февраля 2024, 14:20 | Обновлено 03 февраля 2024, 14:21
460
2
Цуренко и Калинина получили соперниц на турнире в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Ангелина Калинина сыграют на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Цуренко (№31 WTA) в первом раунде сразится против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (№15 WTA).

Калинина (№32 WTA) на старте померится силами с испанкой Паулой Бадосой (№83 WTA).

Отметим, что в случае победы в первых поединках украинки сразятся между собой во втором раунде.

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Леся Цуренко Ангелина Калинина WTA Абу-Даби
Источник WTA
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Комментарии 2
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Fdail
Проти Бадоси нуль шансів,  навіть якщо Калініна все ж відновилася ( в що мало віриться). А Леся, з урахуванням як погано виглядає Самсон зараз, може й потягатися . 
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Андрей Залищук
знову ці кацапи в суперницях, але шанси у Лесі є, а Калініна взагалі непередбачувана
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0
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