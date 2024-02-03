Наставник Валенсии высказался о Яремчуке после его гола в Ла Лиге

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал матч 23-го тура Ла Лиги, в котором его подопечные победили «Альмерию» со счетом 2:1. Один из голов «летучих мышей» забил Роман Яремчук.

«Мы отыграли непростой матч, но после пропущенного гола мы продолжили давить на соперника.

Роман Яремчук был в хорошей форме, пока не заболел. Мы хорошо сыграли сегодня с двумя нападающими. Они проделали хорошую работу, они хорошо прессенговали. Если вы побеждаете, и ваши два нападающих забивают – это хорошо. Очень важно, чтобы наши нападающие забивали голы», – сказал тренер.

«Валенсия» находится на 7 месте в Ла Лиге, отставая на одно очко от зоны еврокубков.