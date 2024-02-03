Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Валенсии высказался о Яремчуке после его гола в Ла Лиге
Испания
03 февраля 2024, 19:27 |
2277
0

Наставник Валенсии высказался о Яремчуке после его гола в Ла Лиге

Украинский нападающий помог «летучим мышам» набрать три очка

03 февраля 2024, 19:27 |
2277
0
Наставник Валенсии высказался о Яремчуке после его гола в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал матч 23-го тура Ла Лиги, в котором его подопечные победили «Альмерию» со счетом 2:1. Один из голов «летучих мышей» забил Роман Яремчук.

«Мы отыграли непростой матч, но после пропущенного гола мы продолжили давить на соперника.

Роман Яремчук был в хорошей форме, пока не заболел. Мы хорошо сыграли сегодня с двумя нападающими. Они проделали хорошую работу, они хорошо прессенговали. Если вы побеждаете, и ваши два нападающих забивают – это хорошо. Очень важно, чтобы наши нападающие забивали голы», – сказал тренер.

«Валенсия» находится на 7 месте в Ла Лиге, отставая на одно очко от зоны еврокубков.

По теме:
Яремчук объяснил празднование гола в матче, за которое получил горчичник
Стала известна оценка Яремчука за матч с Альмерией, в котором он забил гол
Валенсия – Альмерия – 2:1. Второй гол Яремчука в сезоне Ла Лиги. Обзор
Рубен Бараха Альмерия чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук
Источник Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии
Футбол | 03 февраля 2024, 13:45 152
Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии
Шахтер проиграл середняку чемпионата Чехии

Украинская команда на протяжении всего матча владела преимуществом, но забить гол не смогла

Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Футбол | 03 февраля 2024, 02:22 8
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе

Каталонский клуб 3 февраля сыграет матч 23-го тура Ла Лиги

Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
Футбол | 03.02.2024, 19:50
Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
Бокс | 02.02.2024, 21:31
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Футбол | 03.02.2024, 07:14
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
02.02.2024, 14:34 14
Футбол
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
02.02.2024, 20:01 2
Бокс
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
02.02.2024, 11:27 4
Футбол
Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»
Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»
02.02.2024, 10:50
Бокс
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
01.02.2024, 23:51 9
Футбол
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
02.02.2024, 06:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем