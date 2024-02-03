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  4. Стала известна оценка Яремчука за матч с Альмерией, в котором он забил гол
Испания
03 февраля 2024, 18:23 |
1742
0

Стала известна оценка Яремчука за матч с Альмерией, в котором он забил гол

Нападающий сборной Украины помог «летучим мышам» набрать три очка

03 февраля 2024, 18:23 |
1742
0
Стала известна оценка Яремчука за матч с Альмерией, в котором он забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Альмерия». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «летучих мышей».

Форвард Роман Яремчук вышел в старте «Валенсии» и провел на поле 70 минут. Украинец сумел забить гол в этом матче на 23-й минуте и получил желтую карточку за ненадлежащее празднование (снял футболку). Яремчук за свое выступление получил от статистического портала WhoScored оценку в 7.1 балла.

Главным героем матча был признан партнер Яремчука по нападению Уго Дуро, получивший от WhoScored 7.6 балла.

Оценки матча Валенсия – Альмерия от WhoScored

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WhoScored Альмерия чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Уго Дуро лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
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