Стала известна оценка Яремчука за матч с Альмерией, в котором он забил гол

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Альмерия». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «летучих мышей».

Форвард Роман Яремчук вышел в старте «Валенсии» и провел на поле 70 минут. Украинец сумел забить гол в этом матче на 23-й минуте и получил желтую карточку за ненадлежащее празднование (снял футболку). Яремчук за свое выступление получил от статистического портала WhoScored оценку в 7.1 балла.

Главным героем матча был признан партнер Яремчука по нападению Уго Дуро, получивший от WhoScored 7.6 балла.

Оценки матча Валенсия – Альмерия от WhoScored