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  4. У кого 8.2? Стала известна оценка Миколенко за суперматч с Тоттенхэмом
Англия
03 февраля 2024, 17:14 |
928
1

У кого 8.2? Стала известна оценка Миколенко за суперматч с Тоттенхэмом

Украинец помог «ирискам» набрать одно очко с более именитым соперником

03 февраля 2024, 17:14 |
928
1
У кого 8.2? Стала известна оценка Миколенко за суперматч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа))

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Тоттенхэм». «Ириски» сумели вырвать ничью в конце игры – 2:2.

Защитник Виталий Миколенко уже традиционно вышел в стартовом составе «Эвертона» и провел полный матч. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.8 балла. А лучшим в составе «ирисок» стал полузащитник Идрисса Гуйе – 7.8 балла.

Лучшим игроком поединка был признан форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон, который оформил в этом матче дубль и получил от WhoScored 8.2 балла.

Оценки матча Эвертон – Тоттенхэм от WhoScored

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WhoScored Ришарлисон Тоттенхэм Идрисса Гуйе Виталий Миколенко лучший игрок оценки Эвертон Эвертон - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Вова Бок
Миколенко 
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