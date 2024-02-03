У кого 8.2? Стала известна оценка Миколенко за суперматч с Тоттенхэмом

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Тоттенхэм». «Ириски» сумели вырвать ничью в конце игры – 2:2.

Защитник Виталий Миколенко уже традиционно вышел в стартовом составе «Эвертона» и провел полный матч. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.8 балла. А лучшим в составе «ирисок» стал полузащитник Идрисса Гуйе – 7.8 балла.

Лучшим игроком поединка был признан форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон, который оформил в этом матче дубль и получил от WhoScored 8.2 балла.

Оценки матча Эвертон – Тоттенхэм от WhoScored