У кого 8.2? Стала известна оценка Миколенко за суперматч с Тоттенхэмом
Украинец помог «ирискам» набрать одно очко с более именитым соперником
В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Тоттенхэм». «Ириски» сумели вырвать ничью в конце игры – 2:2.
Защитник Виталий Миколенко уже традиционно вышел в стартовом составе «Эвертона» и провел полный матч. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.8 балла. А лучшим в составе «ирисок» стал полузащитник Идрисса Гуйе – 7.8 балла.
Лучшим игроком поединка был признан форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон, который оформил в этом матче дубль и получил от WhoScored 8.2 балла.
Оценки матча Эвертон – Тоттенхэм от WhoScored
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