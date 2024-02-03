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  4. Анчелотти высказался о Кепе и Лунине перед дерби с Атлетико
Испания
03 февраля 2024, 16:13 | Обновлено 03 февраля 2024, 16:35
1582
4

Анчелотти высказался о Кепе и Лунине перед дерби с Атлетико

«Реал» 4 февраля проведет мадридское дерби

03 февраля 2024, 16:13 | Обновлено 03 февраля 2024, 16:35
1582
4
Анчелотти высказался о Кепе и Лунине перед дерби с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оставил в интриге имя стартового вратаря на этот матч и высказался об украинце Андрее Лунине и испанце Кепе Аррисабалаге.

«Лунин и Кепа до сих пор не знают, кто будет играть завтра. Конкуренция – это хорошо», – рассказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник собрал всю команду на тренировочной базе и объявил, что Лунин теперь будет основным вратарем.

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Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Атлетико Карло Анчелотти
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Boodya
😂😂😂😂 новина ж була що "железно" Лунін буде стояти, цими новинами про Луніна катувати можна вже
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+3
vbrjkf
Старий Карло грає в наперстки...
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+2
andre_lui
З Атлетіко останнім часом повна торба голів, то нехай вдвох стають
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+1
uausa
..кінець 266 серії.
У наступній серії...
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0
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