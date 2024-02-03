Анчелотти высказался о Кепе и Лунине перед дерби с Атлетико

В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оставил в интриге имя стартового вратаря на этот матч и высказался об украинце Андрее Лунине и испанце Кепе Аррисабалаге.

«Лунин и Кепа до сих пор не знают, кто будет играть завтра. Конкуренция – это хорошо», – рассказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник собрал всю команду на тренировочной базе и объявил, что Лунин теперь будет основным вратарем.