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Украина. Вторая лига
03 февраля 2024, 16:03 | Обновлено 03 февраля 2024, 16:57
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Тростянец просматривает несколько потенциальных новичков

Команда из Сумской области провела уже два матча на зимнем турнире в Полтаве

03 февраля 2024, 16:03 | Обновлено 03 февраля 2024, 16:57
270
0
Тростянец просматривает несколько потенциальных новичков
ФК ЮКСА. Сергей Козак

Как стало известно Sport.ua, на днях «Тростянец» завершил трудовые отношения с полузащитником Марко Арабовым (14 матчей в осенней части сезона).

На просмотре в команде находятся несколько потенциальных новичков – защитник Богдан Волошко (последний клуб – «Тальное», Черкасская область), полузащитники Максим Коваленко («Металлург-2») и Сергей Козак (ЮКСА), а также нападающий Кирилл Быстрицкий («Ольховцы», Закарпатская область).

При этом 21-летний Быстрицкий, воспитанник харьковского футбола, который ранее поиграл за «Минай» U19, черкасский «Днепр» и «Диназ», уже отметился победным голом в матче с «Полтавой» (1:0) на Зимнем Кубке АФП.

Сегодня «Тростянец» во 2-м туре полтавского турнира не смог доиграть поединок с «Ворсклой» U19. На 25-й минуте при счете 1:1 (у гостей забил Волошко) игра, проходившая при неблагоприятных погодных условиях, была остановлена из-за воздушной тревоги и уже не возобновилась.

Следующим соперником команды Валерия Шаповалова на Зимнем Кубке АФП станет «Металлург». Матч запланирован на 9 февраля.

«Тростянец» занимает 12-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 15 очков.

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Источник Sport.ua
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