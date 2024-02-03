ЛНЗ просматривает двух легионеров

В пятницу, 2 февраля, ЛНЗ провел спарринг против словацкого «Земплина» (2:1). В этом контрольном матче в составе черкасской команды сыграли несколько потенциалньых новичков.

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб во главе с Олегом Дулубом просматривает нигерийского левого вингера Беде Амарачи Осуджи из словенского «Копера». Также ЛНЗ может подписать полузащитника «Аксу» Дамира Марата.

В текущем сезоне 28-летний Осуджи в составе «Копера» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал один ассит.

23-летний Марат сыграл за казахстанский «Аксу» 50 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.