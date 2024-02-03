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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 14:12 |
197
0

ЛНЗ просматривает двух легионеров

Черкасский клуб продолжает работу на трансферном рынке

03 февраля 2024, 14:12 |
197
0
ЛНЗ просматривает двух легионеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Беде Амарачи Осуджи

В пятницу, 2 февраля, ЛНЗ провел спарринг против словацкого «Земплина» (2:1). В этом контрольном матче в составе черкасской команды сыграли несколько потенциалньых новичков.

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб во главе с Олегом Дулубом просматривает нигерийского левого вингера Беде Амарачи Осуджи из словенского «Копера». Также ЛНЗ может подписать полузащитника «Аксу» Дамира Марата.

В текущем сезоне 28-летний Осуджи в составе «Копера» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал один ассит.

23-летний Марат сыграл за казахстанский «Аксу» 50 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

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ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб просмотр игроков трансферы трансферы УПЛ Копер Аксу Земплин контрольные матчи УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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