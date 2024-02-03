Определены места и время матчей Украины в элит-раунде Евро-2024 (U17)

Юношеская сборная Украины U17 в марте поборется за выход в финальную часть Евро-2024.

Напомним, по итогам жеребьевки соперниками подопечных Владимира Езерского станут ровесники из Греции, Швейцарии и Словакии. Как сообщает официальный сайт УАФ, хозяевами мини-турнира будут греки, поединки пройдут в период с 6-го по 12-е марта в городе Патры на аренах Pampeloponnisiako та Kostas Davourlis Stadium.

Также известен и календарь поединков в группе 4, где выступают «желто-синие».

6 марта. Словакия – Швейцария (14:00*), Греция – Украина (15:00)

9 марта. Швейцария – Украина (14:00), Греция – Словакия (15:00)

12 марта. Швейцария – Греция (15:00), Украина – Словакия (15:00)

* время начала матчей киевское

Отметим, что в финальную стадию напрямую пройдут победители восьми групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими показателями, к которым присоединится хозяин турнира – команда Кипра.