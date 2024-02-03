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03 февраля 2024, 12:13 | Обновлено 03 февраля 2024, 12:21
278
0

Определены места и время матчей Украины в элит-раунде Евро-2024 (U17)

Наша юношеская сборная сыграет в Греции

03 февраля 2024, 12:13 | Обновлено 03 февраля 2024, 12:21
278
0
Определены места и время матчей Украины в элит-раунде Евро-2024 (U17)
УЕФА

Юношеская сборная Украины U17 в марте поборется за выход в финальную часть Евро-2024.

Напомним, по итогам жеребьевки соперниками подопечных Владимира Езерского станут ровесники из Греции, Швейцарии и Словакии. Как сообщает официальный сайт УАФ, хозяевами мини-турнира будут греки, поединки пройдут в период с 6-го по 12-е марта в городе Патры на аренах Pampeloponnisiako та Kostas Davourlis Stadium.

Также известен и календарь поединков в группе 4, где выступают «желто-синие».

6 марта. Словакия – Швейцария (14:00*), Греция – Украина (15:00)

9 марта. Швейцария – Украина (14:00), Греция – Словакия (15:00)

12 марта. Швейцария – Греция (15:00), Украина – Словакия (15:00)

* время начала матчей киевское

Отметим, что в финальную стадию напрямую пройдут победители восьми групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими показателями, к которым присоединится хозяин турнира – команда Кипра.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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