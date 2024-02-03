ДЕДЫШИН: «Травма Сапуги – беда для Руха. Но это шанс для других игроков»
Генеральный директор прокомментировал кадровые решения львовского клуба
Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин прокомментировал кадровые решения клуба в связи с травмой капитана команды Марка Сапуги, у которого диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
«Травма Марка – это беда для клуба. Сапуга – ключевой футболист, капитан команды и очень важный персонаж для коллектива и атмосферы. Хочу заверить, что нашему капитану будут обеспечены наилучшие условия для лечения и восстановления.
Но как бы это цинично ни звучало, травма одного футболиста всегда шанс для другого. Так что скорее всего замену искать не будем. Есть в той зоне Эдсон, Пидгурский, Пастух. А выше у нас есть Таллес, Притула, Плюман.
Хочу сказать, что очень верю в Слюсара (восстанавливается после травмы) и Федора. За то время, пока Сапуга будет восстанавливаться, эти игроки должны получить максимальную игровую практику, а с возвращением Сапуги, думаю, команда станет еще сильнее».
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