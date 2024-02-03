ПИДГУРСКИЙ: «У Руха – тяжелые сборы и тренировки, но это наша работа»

Півзахисник львівського «Руха» Денис Підгурський прокоментував спаринг проти словенського клубу «Браво» Любляна (0:3).

«Наразі ми не звертаємо увагу на результат. На цьому етапі підготовки команда дивиться на свою гру, і в поєдинку з «Браво» нам не все вдавалось. Проте ми зробили висновки після цього матчу, і ця гра однозначно піде нам на користь.

Вік гравців у цьому товариському матчі не був ключовим фактором підсумкового результату. Попри те, що грала молодь, якщо ми вже виступаємо на такому рівні, то маємо відповідати покладеним на нас очікуванням та здобувати результат. Водночас гравці словенської команди більш досвідчені і змогли сьогодні використати це. Крім того, їм більше пощастило.

У нас важкі збори та тренування, але це – наша робота. Кожен з гравців розуміє, що необхідно докласти зусиль аби стати сильнішими. Попереду у нас буде розбір гри і ми працюватимемо над тим, аби покращити результати».