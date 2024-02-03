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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 01:59 | Обновлено 03 февраля 2024, 02:12
39
0

ПИДГУРСКИЙ: «У Руха – тяжелые сборы и тренировки, но это наша работа»

Полузащитник «Руха» прокомментировал спарринг против словенского «Браво»

03 февраля 2024, 01:59 | Обновлено 03 февраля 2024, 02:12
39
0
ПИДГУРСКИЙ: «У Руха – тяжелые сборы и тренировки, но это наша работа»
ФК Рух Львов. Денис Пидгурский

Півзахисник львівського «Руха» Денис Підгурський прокоментував спаринг проти словенського клубу «Браво» Любляна (0:3).

«Наразі ми не звертаємо увагу на результат. На цьому етапі підготовки команда дивиться на свою гру, і в поєдинку з «Браво» нам не все вдавалось. Проте ми зробили висновки після цього матчу, і ця гра однозначно піде нам на користь.

Вік гравців у цьому товариському матчі не був ключовим фактором підсумкового результату. Попри те, що грала молодь, якщо ми вже виступаємо на такому рівні, то маємо відповідати покладеним на нас очікуванням та здобувати результат. Водночас гравці словенської команди більш досвідчені і змогли сьогодні використати це. Крім того, їм більше пощастило.

У нас важкі збори та тренування, але це – наша робота. Кожен з гравців розуміє, що необхідно докласти зусиль аби стати сильнішими. Попереду у нас буде розбір гри і ми працюватимемо над тим, аби покращити результати».

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Браво Любляна Денис Пидгурский
Источник ФК Рух Львов
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