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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 23:36 |
564
0

Полесье определилось с будущим полузащитника Ндукве

Полузащитник «Звягеля» оформил отношения с житомирским клубом

02 февраля 2024, 23:36 |
564
0
Полесье определилось с будущим полузащитника Ндукве
ФК Звягель. Денис Ндукве

Как стало известно Sport.ua, лидер Второй лиги «Звягель» уже начал подготовку к весенней части сезона, но пока не проявляет активности на трансферном рынке.

По информации нашего источника, это можно объяснить тем, что «Звягель» ждет возвращения с испанского сбора элитного «Полесья», с которым в последнее время тесно сотрудничает, чтобы знать на кого из представителей областного центра может рассчитывать на правах аренды.

Лидер «Звягеля», полузащитник Денис Ндукве сейчас находится в Испании, где уже подписал контракт с «Полесьем», но, скорее всего, весной и в дальнейшем будет выступать за «Звягель», чтобы иметь необходимую игровую практику. А уже с нового сезона будет защищать цвета «Полесья».

Ндукве выступает за Звягель с лета 2023 года. В этом сезоне на счету 23-летнего хавбека 16 голов и две голевые передачи в 19 матчах во всех турнирах.

Сейчас «Звягель», который нацелен повыситься в классе, занимает первое место во Второй лиге, набрав 40 очков.

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Звягель Полесье Житомир Денис Ндукве трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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