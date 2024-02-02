Полесье определилось с будущим полузащитника Ндукве

Как стало известно Sport.ua, лидер Второй лиги «Звягель» уже начал подготовку к весенней части сезона, но пока не проявляет активности на трансферном рынке.

По информации нашего источника, это можно объяснить тем, что «Звягель» ждет возвращения с испанского сбора элитного «Полесья», с которым в последнее время тесно сотрудничает, чтобы знать на кого из представителей областного центра может рассчитывать на правах аренды.

Лидер «Звягеля», полузащитник Денис Ндукве сейчас находится в Испании, где уже подписал контракт с «Полесьем», но, скорее всего, весной и в дальнейшем будет выступать за «Звягель», чтобы иметь необходимую игровую практику. А уже с нового сезона будет защищать цвета «Полесья».

Ндукве выступает за Звягель с лета 2023 года. В этом сезоне на счету 23-летнего хавбека 16 голов и две голевые передачи в 19 матчах во всех турнирах.

Сейчас «Звягель», который нацелен повыситься в классе, занимает первое место во Второй лиге, набрав 40 очков.