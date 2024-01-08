Денис Ндукве станет первым зимним трансфером Полесья

23-летний полузащитник «Звягеля» Денис Ндукве пойдет на повышение и подпишет контракт с клубом Украинской Премьер-лиги.

По информации Sport.ua, украинец пополнит ряды одного из лидеров чемпионата – «Полесья» и станет первым трансфером житомирского клуба в зимнее трансферное окно.

Ранее уже сообщалось о переговорах между «Звягелем» и «Полесьем» о трансфере полузащитника.

Денис Ндукве присоединился к «Звягелю», выступающему во Второй лиге Украины, летом 2023 года. В 18 матчах за клуб на счету игрока 15 забитых мячей и 1 голевая передача.