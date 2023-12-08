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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 14:40 |
1040
0

Полесье проявляет интерес к лучшему бомбардиру Второй лиги

Футболист забил осенью 15 голов

08 декабря 2023, 14:40 |
1040
0
Полесье проявляет интерес к лучшему бомбардиру Второй лиги
ФК Звягель. Денис Ндукве

Как стало известно Sport.ua, лидеры Второй лиги, футболисты «Звягеля», вернутся из отпуска 26 января 2024 года. Первый этап подготовки к весенней части сезона пройдет в Житомире.

По информации нашего источника, «Звягель» пока не понес кадровых потерь. Однако к лидеру команды – 23-летнему универсалу Денису Ндукве, который возглавляет гонку среди бомбардиров Второй лиги с 15 забитыми мячами, проявляет интерес элитное «Полесье». Останется ли Ндукве в «Звягеле» станет известно до конца декабря.

Тренерский штаб во главе с Сергеем Шищенко планирует усилить «Звягель» 3-4 квалифицированными новобранцами. Пока что «Звягель» возглавляет турнирную таблицу Второй лиги, набрав 40 очков. Перед командой поставлена задача повыситься в классе.

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Источник Sport.ua
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