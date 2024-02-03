02.02.2024 22:00 – FT 4 : 0
Испания03 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:48
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Кто сделал дубль? Атлетик Б отгрузил 4 мяча Мальорке и входит в топ-5
У победителей забивали Юри Бершиш (дубль), Горка Гурусета и Икер Муньяин
03 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:48
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В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао обыграл «Мальорку» со счетом 4:0.
Дубль у победителей оформил Юри Берчиче, еще по голу забили Горка Гурусета и Икер Муньяин.
«Атлетик» набрал 45 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, «Мальорка» с 20 очками находится на 15-й позиции.
Ла Лига. 23-й тур, 2 февраля
Атлетик – Мальорка – 4:0
Голы: Берчиче, 3, 16, Гурусета, 62, Икер Муниаин, 89
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