Кто сделал дубль? Атлетик Б отгрузил 4 мяча Мальорке и входит в топ-5

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао обыграл «Мальорку» со счетом 4:0.

Дубль у победителей оформил Юри Берчиче, еще по голу забили Горка Гурусета и Икер Муньяин.

«Атлетик» набрал 45 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, «Мальорка» с 20 очками находится на 15-й позиции.

Ла Лига. 23-й тур, 2 февраля

Атлетик – Мальорка – 4:0

Голы: Берчиче, 3, 16, Гурусета, 62, Икер Муниаин, 89