Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто сделал дубль? Атлетик Б отгрузил 4 мяча Мальорке и входит в топ-5
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
02.02.2024 22:00 – FT 4 : 0
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:48
15
0

Кто сделал дубль? Атлетик Б отгрузил 4 мяча Мальорке и входит в топ-5

У победителей забивали Юри Бершиш (дубль), Горка Гурусета и Икер Муньяин

03 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:48
15
0
Кто сделал дубль? Атлетик Б отгрузил 4 мяча Мальорке и входит в топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао обыграл «Мальорку» со счетом 4:0.

Дубль у победителей оформил Юри Берчиче, еще по голу забили Горка Гурусета и Икер Муньяин.

«Атлетик» набрал 45 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, «Мальорка» с 20 очками находится на 15-й позиции.

Ла Лига. 23-й тур, 2 февраля

Атлетик – Мальорка – 4:0

Голы: Берчиче, 3, 16, Гурусета, 62, Икер Муниаин, 89

По теме:
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Барселона торжествовала в Белграде, Жальгирис победил Олимпиакос
ПСЖ победил в Страсбурге. Мбаппе не реализовал пенальти, но забил с игры
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик Бильбао Мальорка Горка Гурусета Икер Муньяин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик – один из лучших игроков мира по потенциалу»
Футбол | 02 февраля 2024, 18:01 11
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик – один из лучших игроков мира по потенциалу»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик – один из лучших игроков мира по потенциалу»

Главный тренер «Брайтона» поделился мнением об украинском вингере «Челси»

ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
Футбол | 02 февраля 2024, 06:47 5
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом

Экс-игрок «Динамо» вытер ноги об триколор страны 404

Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Футбол | 02.02.2024, 19:54
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Бокс | 02.02.2024, 19:45
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Футбол | 02.02.2024, 09:22
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
02.02.2024, 20:22 3
Бокс
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
02.02.2024, 14:34 14
Футбол
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 19
Футбол
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
01.02.2024, 14:28 9
Бокс
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 31
Футбол
ФЬЮРИ: Ничего не могу сделать – травма. Могу сказать, что у Усика проблемы
ФЬЮРИ: Ничего не могу сделать – травма. Могу сказать, что у Усика проблемы
02.02.2024, 20:40 8
Бокс
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
01.02.2024, 01:40 8
Футбол
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
02.02.2024, 00:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем