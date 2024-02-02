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Чемпионат Италии
Лечче
02.02.2024 21:45 – FT 3 : 2
Фиорентина
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Италия
02 февраля 2024, 23:57 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:32
113
1

Невероятный камбэк. Лечче вырвал победу над Фиорентиной

Хозяева забили два гола в компенсированное время

02 февраля 2024, 23:57 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:32
113
1
Невероятный камбэк. Лечче вырвал победу над Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine

23-й тур Серии А открывал матча на юге Италии между «Лечче» и «Фиорентиной». Хозяева уступали в счете 1:2, однако забили два гола подряд в компенсированное ко второму тайму время и вырвали победу со счетом 3:2.

Серия А. 23-й тур

Лечче – Фиорентина – 3:2
Голы: Уден 17, Пикколи 90+1, Доргу 90+2 – Мандрагора 50, Бельтран 67

«Лечче» благодаря этой победе набрал 23 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Фиорентина» остается седьмой с 34 баллами. В последних четырех турах команда Винченцо Итальяно набрала лишь одно очко.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Доргу (Лечче).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Лечче).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бельтран (Фиорентина).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Реми Уден (Лечче).
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Источник Sport.ua
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Viktor Shuper
позорники, пропустити 2 дурачка на останніх хвилинах 
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