Невероятный камбэк. Лечче вырвал победу над Фиорентиной

23-й тур Серии А открывал матча на юге Италии между «Лечче» и «Фиорентиной». Хозяева уступали в счете 1:2, однако забили два гола подряд в компенсированное ко второму тайму время и вырвали победу со счетом 3:2.

Серия А. 23-й тур

Лечче – Фиорентина – 3:2

Голы: Уден 17, Пикколи 90+1, Доргу 90+2 – Мандрагора 50, Бельтран 67

«Лечче» благодаря этой победе набрал 23 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Фиорентина» остается седьмой с 34 баллами. В последних четырех турах команда Винченцо Итальяно набрала лишь одно очко.