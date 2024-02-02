Обидчица Ястремской идет дальше. Cтали известны полуфинальные пары в Линце
Донна Векич обыграла Клару Бюрель, Алена Остапенко выиграла у Джоди Баррейдж
2 февраля состоялись матчи 1/4 финала турнира серии WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
Донна Векич, которая во 2-м раунде соревнований разгромила украинку Даяну Ястремскую, в четвертьфинале выиграла у Клары Бюрель.
За выход в финал хорватка поборется с Екатериной Александровой, которая выбила Анастасию Потапову.
В полуфинальном поединке в верхней части турнирной сетки сойдутся первая сеяная Алена Остапенко, которая обыграла в 3-м раунде Джоди Баррейдж, и Анастасия Павлюченкова.
WTA 500 Линц. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Алена Остапенко [1] – Джоди Беррейдж [Q]
Элизе Мертенс [4] – Анастасия Павлюченкова
Нижняя часть сетки
Клара Бюрель – Донна Векич [3]
Анастасия Потапова [5] – Екатерина Александрова [2]
WTA 500 Линц. Пары 1/2 финала
Алена Остапенко [1] – Анастасия Павлюченкова
Донна Векич [3] – Екатерина Александрова [2]
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