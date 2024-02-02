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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Нам нужен Шевченко и его связи»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 21:28 |
107
0

Сергей СИДОРЧУК: «Нам нужен Шевченко и его связи»

Хавбек «Вестерло» – о новом президенте УАФ

02 февраля 2024, 21:28 |
107
0
Сергей СИДОРЧУК: «Нам нужен Шевченко и его связи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Вестерло» и сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал избрание Андрея Шевченко на пост главы УАФ:

«Когда увидел новость, что Шевченко баллотируется, для меня это была уже большая победа. Возглавив сборную, Андрей Николаевич очень много сделал, чтобы ее реформировать. Многое из того, что сейчас привычная практика, вводил он. Я говорю и об учебно-тренировочном процессе, и об организации работы.

К тому же, Шевченко – это большое имя в мировом футболе. Вы не представляете, везде, куда бы мы ни приезжали, что творилось, когда он выходил из автобуса! Фурор! Нам нужен Андрей Шевченко и его связи. Это будет настоящий представитель нашего футбола в мире.

Я верю в Шевченко и Реброва и желаю им успеха, потому что от этого зависит весь украинский футбол».

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Сергей Сидорчук Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Источник Украинский футбол
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Теннис
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