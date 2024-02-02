ОФИЦИАЛЬНО. Италия проведет два товарищеских матча в США

Федерация футбола Италии (FIGC) официально сообщила о том, что в марте 2024 года сборная Италии проведет два товарищеских матча в США.

21 марта в Форт-Лодердейле Италия сыграет с Венесуэлой, а 24 марта – в Нью-Йорке с Эквадором.

Для сборной Италии это будут первые матчи на территории США с июня 2005 года, когда Италия сыграла вничью 1:1 с тем же Эквадором.

Напомним, Италия вышла на Евро-2024 со второго места в группе С, опередив Украину, и на групповом этапе сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.