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Чемпионат Европы
02 февраля 2024, 21:05 |
171
0

ОФИЦИАЛЬНО. Италия проведет два товарищеских матча в США

Команда Спаллетти сыграет с Венесуэлой и Эквадором

02 февраля 2024, 21:05 |
171
0
ОФИЦИАЛЬНО. Италия проведет два товарищеских матча в США
figc.it

Федерация футбола Италии (FIGC) официально сообщила о том, что в марте 2024 года сборная Италии проведет два товарищеских матча в США.

21 марта в Форт-Лодердейле Италия сыграет с Венесуэлой, а 24 марта – в Нью-Йорке с Эквадором.

Для сборной Италии это будут первые матчи на территории США с июня 2005 года, когда Италия сыграла вничью 1:1 с тем же Эквадором.

Напомним, Италия вышла на Евро-2024 со второго места в группе С, опередив Украину, и на групповом этапе сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.

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Источник Федерация футбола Италии
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