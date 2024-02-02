Сергей КОВАЛЕЦ: «Брагару сможет усилить Динамо»
Известный тренер – о будущем игроке «Динамо»
Известный украинский тренер и бывший игрок «Динамо» Сергей Ковалец прокомментировал возможный будущий переход в киевский клуб Максима Брагару из «Черноморца»:
«Максим рано себя проявил, в очень молодом возрасте стал игроком основы «Черноморца». Думаю, он сможет усилить «Динамо».
Конечно, он не защитник. Он больше является полузащитником, правым или левым. Может в середине играть. Очень скоростной игрок.
В «Динамо», думаю, нужны именно фланговые скоростные игроки, атакующие. Брагару берут в атаку, а не защитником».
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