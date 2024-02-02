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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Брагару сможет усилить Динамо»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 20:47 |
391
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Брагару сможет усилить Динамо»

Известный тренер – о будущем игроке «Динамо»

02 февраля 2024, 20:47 |
391
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Брагару сможет усилить Динамо»
dynamo.kiev.ua. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер и бывший игрок «Динамо» Сергей Ковалец прокомментировал возможный будущий переход в киевский клуб Максима Брагару из «Черноморца»:

«Максим рано себя проявил, в очень молодом возрасте стал игроком основы «Черноморца». Думаю, он сможет усилить «Динамо».

Конечно, он не защитник. Он больше является полузащитником, правым или левым. Может в середине играть. Очень скоростной игрок.

В «Динамо», думаю, нужны именно фланговые скоростные игроки, атакующие. Брагару берут в атаку, а не защитником».

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Сергей Ковалец Черноморец Одесса Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Максим Брагару
Источник Украинский футбол
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