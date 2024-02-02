Экс-тренер Баварии может заменить Алонсо в Байере

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо стал объектом интереса многих европейских топ-клуба и может покинуть клуб в конце сезона. Руководство «Байера» уже начало поиски нового тренера на следующий сезон.

По информации авторитетного немецкого инсайдера Кристиана Фалька, «Байер» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика. Его предыдущим местом работы была сборная Германии, откуда 58-летний специалист был уволен в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось об интересе к Флику со стороны «Барселоны».