Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Баварии может заменить Алонсо в Байере
Германия
02 февраля 2024, 20:27 |
891
0

Экс-тренер Баварии может заменить Алонсо в Байере

Ханс-Дитер Флик рассматривается на замену испанцу

02 февраля 2024, 20:27 |
891
0
Экс-тренер Баварии может заменить Алонсо в Байере
DFB. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо стал объектом интереса многих европейских топ-клуба и может покинуть клуб в конце сезона. Руководство «Байера» уже начало поиски нового тренера на следующий сезон.

По информации авторитетного немецкого инсайдера Кристиана Фалька, «Байер» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика. Его предыдущим местом работы была сборная Германии, откуда 58-летний специалист был уволен в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось об интересе к Флику со стороны «Барселоны».

По теме:
Хаби Алонсо просит на билет до Ливерпуля. Полиция предупредила о мошенниках
Громил 8:2. Стал известен еще один кандидат на должность тренера Барселоны
Только топы. Названы желающие переманить Хаби Алонсо из Байера
Хаби Алонсо Байер Ханс-Дитер Флик
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько АПЛ платит клубам? Ман Сити – лучший, у аутсайдеров по 100+ млн
Футбол | 02 февраля 2024, 18:13 0
Сколько АПЛ платит клубам? Ман Сити – лучший, у аутсайдеров по 100+ млн
Сколько АПЛ платит клубам? Ман Сити – лучший, у аутсайдеров по 100+ млн

Нереальные показатели чемпионата Англии

Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Футбол | 02 февраля 2024, 14:34 10
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации

Игроки только 3 клубов точно не могут быть призваны в ряды ВСУ

Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Футбол | 01.02.2024, 22:07
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
Футбол | 01.02.2024, 23:51
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
Ястремская анонсировала выход новой песни. Это будет фит с 2 теннисистками?
Теннис | 02.02.2024, 16:15
Ястремская анонсировала выход новой песни. Это будет фит с 2 теннисистками?
Ястремская анонсировала выход новой песни. Это будет фит с 2 теннисистками?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
01.02.2024, 09:35
Снукер
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
31.01.2024, 20:01 1
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
01.02.2024, 11:15 1
Теннис
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
01.02.2024, 18:13 29
Теннис
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
02.02.2024, 00:35
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
01.02.2024, 19:28 7
Футбол
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем