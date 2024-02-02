Лапорта соврал? Рома не собирается вступать в Суперлигу
Клуб выступил с официальным заявлением
«Рома» выступила с официальным заявлением по поводу информации об участии клуба в европейской Суперлиге. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта перечислил клубы, которые будут выступать в Суперлиге, и назвал среди них «Рому».
Однако итальянский клуб в официально заявлении слова Лапорты опроверг:
«Как уже было сказано после решения Европейского суда, клуб ни в коем случае не поддерживает ни один из проектов, связанных с так называемой Суперлигой. Этот вопрос никогда даже не обсуждался», – сказано в заявлении «Ромы».
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