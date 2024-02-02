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  4. Лапорта соврал? Рома не собирается вступать в Суперлигу
Европейская Суперлига
02 февраля 2024, 20:05 |
379
0

Лапорта соврал? Рома не собирается вступать в Суперлигу

Клуб выступил с официальным заявлением

02 февраля 2024, 20:05 |
379
0
Лапорта соврал? Рома не собирается вступать в Суперлигу
ФК Рома

«Рома» выступила с официальным заявлением по поводу информации об участии клуба в европейской Суперлиге. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта перечислил клубы, которые будут выступать в Суперлиге, и назвал среди них «Рому».

Однако итальянский клуб в официально заявлении слова Лапорты опроверг:

«Как уже было сказано после решения Европейского суда, клуб ни в коем случае не поддерживает ни один из проектов, связанных с так называемой Суперлигой. Этот вопрос никогда даже не обсуждался», – сказано в заявлении «Ромы».

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Рома Рим Европейская Суперлига Жоан Лапорта Барселона
Источник ФК Рома
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