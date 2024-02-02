Лига чемпионов02 февраля 2024, 19:45 |
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Наполи исключил ключевого игрока из заявки на Лигу чемпионов
Пётр Зелиньски летом перейдет в «Интер»
02 февраля 2024, 19:45 |
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Сегодня, 2 февраля «Наполи» подал заявку на плей-офф Лиги чемпионов. В ней не оказалось одного из ключевых полузащитников команды – Пётра Зелиньски.
Это связано с тем, что 29-летний поляк летом покинет «Наполи» на правах свободного агента. Он перейдет в миланский «Интер», с которым уже согласовал 4-летний контракт с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне на счету Зелиньски 3 гола и 3 ассиста в 26 матчах за «Наполи» во всех турнирах. О том, что «Наполи» лишит Зелиньски игровой практики, сообщалось еще в середине января.
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