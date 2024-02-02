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  4. Наполи исключил ключевого игрока из заявки на Лигу чемпионов
Лига чемпионов
02 февраля 2024, 19:45 |
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Наполи исключил ключевого игрока из заявки на Лигу чемпионов

Пётр Зелиньски летом перейдет в «Интер»

02 февраля 2024, 19:45 |
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Наполи исключил ключевого игрока из заявки на Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пётр Зелиньски

Сегодня, 2 февраля «Наполи» подал заявку на плей-офф Лиги чемпионов. В ней не оказалось одного из ключевых полузащитников команды – Пётра Зелиньски.

Это связано с тем, что 29-летний поляк летом покинет «Наполи» на правах свободного агента. Он перейдет в миланский «Интер», с которым уже согласовал 4-летний контракт с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Зелиньски 3 гола и 3 ассиста в 26 матчах за «Наполи» во всех турнирах. О том, что «Наполи» лишит Зелиньски игровой практики, сообщалось еще в середине января.

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Наполи Петр Зелиньски Интер Милан Лига чемпионов заявка на Лигу чемпионов свободный агент
Источник La Gazzetta dello Sport
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