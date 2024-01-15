Наполи накажет Зелиньски за согласованный контракт с Интером

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски решил не продлевать контракт с клубом и летом перейти в «Интер» на правах свободного агента. Футболист уже согласовал с «нерадзурри» трехлетнее соглашение с зарплатой 4,5 млн евро в сезон.

Как сообщает Corriere dello Sport, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассматривает вариант с лишением поляка игровой практики – Зелиньски может больше не появиться на поле в матчах за «Наполи» до конца сезона. Причем подобная ситуация уже была в команде, когда три года назад экс-форвард партенопейцев Аркадиуш Милик решил уйти в «Марсель».

Отметим, что 29-летний Зелиньски провел в сезоне-2023/2024 за «Наполи» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.