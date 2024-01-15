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  4. Наполи накажет Зелиньски за согласованный контракт с Интером
Италия
15 января 2024, 16:30 |
785
0

Наполи накажет Зелиньски за согласованный контракт с Интером

Подобная ситуация уже не первая в неаполитанском клубе

15 января 2024, 16:30 |
785
0
Наполи накажет Зелиньски за согласованный контракт с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Зелински

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски решил не продлевать контракт с клубом и летом перейти в «Интер» на правах свободного агента. Футболист уже согласовал с «нерадзурри» трехлетнее соглашение с зарплатой 4,5 млн евро в сезон.

Как сообщает Corriere dello Sport, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассматривает вариант с лишением поляка игровой практики – Зелиньски может больше не появиться на поле в матчах за «Наполи» до конца сезона. Причем подобная ситуация уже была в команде, когда три года назад экс-форвард партенопейцев Аркадиуш Милик решил уйти в «Марсель».

Отметим, что 29-летний Зелиньски провел в сезоне-2023/2024 за «Наполи» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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Петр Зелиньски Наполи Аурелио Де Лаурентис Интер Милан свободный агент трансферы трансферы Серии A Аркадиуш Милик
Источник Get Italian Football News
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