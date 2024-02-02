Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Владислав Орлов – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса
02 февраля 2024, 19:35 |
370
0

Владислав Орлов – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

02 февраля 2024, 19:35 |
370
0
Владислав Орлов – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля продолжится матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

Во второй игровой день на корт выйдет Владислав Орлов (АТР 598) и Тейлор Фритц (АТР 9). Этот поединок не будет иметь никакого значения для итогового результата противостояния, поскольку американцы уже выиграли 3 матча.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Орлов и Фритц впервые проведут очную встречу.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Украина – США – 0:4. Орлов проиграл 9-й ракетке мира, выиграв 7 геймов
Украина – США – 0:3. Белобородько и Крутых взяли сет у топовых парников
Белобородько / Крутых – Крайчек / Рам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владислав Орлов Тейлор Фритц смотреть онлайн Кубок Дэвиса-2024 сборная Украины по теннису сборная США по теннису Украина - США
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
Футбол | 01 февраля 2024, 23:51 9
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе

Украинец сегодня вышел в стартовом составе

Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Футбол | 01 февраля 2024, 22:07 16
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч

Звездный аргентинец Лионель Месси появился на поле лишь на 83-й минуте

Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Футбол | 02.02.2024, 14:34
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Легенда Арсенала высказался о конфликте с участием Зинченко в матче АПЛ
Футбол | 01.02.2024, 19:36
Легенда Арсенала высказался о конфликте с участием Зинченко в матче АПЛ
Легенда Арсенала высказался о конфликте с участием Зинченко в матче АПЛ
Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 500 в Линце
Теннис | 02.02.2024, 18:05
Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 500 в Линце
Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 500 в Линце
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
01.02.2024, 09:35
Снукер
Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
Моуриньо хочет возглавить гранд АПЛ, который тренировал раньше
31.01.2024, 19:33 6
Футбол
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
01.02.2024, 14:28 9
Бокс
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
02.02.2024, 06:45
Футбол
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
31.01.2024, 20:01 1
Футбол
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 6
Футбол
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем