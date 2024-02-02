Владислав Орлов – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 февраля продолжится матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

Во второй игровой день на корт выйдет Владислав Орлов (АТР 598) и Тейлор Фритц (АТР 9). Этот поединок не будет иметь никакого значения для итогового результата противостояния, поскольку американцы уже выиграли 3 матча.

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Орлов и Фритц впервые проведут очную встречу.

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