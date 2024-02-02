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  4. Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Испания
02 февраля 2024, 19:54 |
917
0

Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико

Ожидается, что именно Лунин выйдет в старте

02 февраля 2024, 19:54 |
917
0
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Defensa Central. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

По информации испанского издания AS, неопределенность в полноценном первом номере «королевского клуба» подходит к концу, а особенно в следующем мадридском дерби против «Атлетико». Уверенная игра украинского стража ворот Андрея Лунина склоняет сейчас выбор Карло Анчелотти в его пользу. Лунин доказал свою ценность в решающих отрезках последних двух игр, а его статистические показатели говорят сами за себя и превосходят цифры его конкурента Кепы Аррисабалаги.

Ранее Лунин сохранил ворота на замке в матче с «Хетафе» и получил похвалу от Флорентино Переса.

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Кепа Аррисабалага Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетико Карло Анчелотти
Источник AS
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