Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 500 в Линце

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В полуфинале украинка и ее напарница Анна-Лена Фридзам (Германия) в двух сетах уступили итальянскому тандему Сара Эррани / Жасмин Паолини за 1 час и 18 минут.

WTA 500 Линц. Пары. Полуфинал. Хард в помещении.

Анна-Лена Фридзам (Германия) / Надежда Киченок (Украина) – Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – 1:6, 5:7

В финале соревнований Сара и Жасмин сыграют против победительниц матча Николь Мелихар / Эллен Перес – Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан.

1 февраля выступления в одиночном разряде завершила и украинка Даяна Ястремская, которая разгромно уступила Донне Векич.