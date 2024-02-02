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WTA
02 февраля 2024, 18:05 | Обновлено 02 февраля 2024, 19:10
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0

Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 500 в Линце

Украинка и ее напарница Анна-Лена Фридзам в двух сетах уступили дуэту Эррани / Паолини

02 февраля 2024, 18:05 | Обновлено 02 февраля 2024, 19:10
360
0
Надежда Киченок не сумела пробиться в финал парного турнира WTA 500 в Линце
Instagram. Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В полуфинале украинка и ее напарница Анна-Лена Фридзам (Германия) в двух сетах уступили итальянскому тандему Сара Эррани / Жасмин Паолини за 1 час и 18 минут.

WTA 500 Линц. Пары. Полуфинал. Хард в помещении.

Анна-Лена Фридзам (Германия) / Надежда Киченок (Украина) – Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – 1:6, 5:7

В финале соревнований Сара и Жасмин сыграют против победительниц матча Николь Мелихар / Эллен Перес – Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан.

1 февраля выступления в одиночном разряде завершила и украинка Даяна Ястремская, которая разгромно уступила Донне Векич.

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Сара Эррани Жасмин Паолини Анна-Лена Фридзам Надежда Киченок WTA Линц
Источник Sport.ua
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