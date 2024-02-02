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02 февраля 2024, 17:20 |
650
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ОФИЦИАЛЬНО. Шериф объявил о трансфере экс-хавбека Вереса и Миная

Михаил Гечев не сумел найти варианта с продолжением выступлений в УПЛ

02 февраля 2024, 17:20 |
650
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шериф объявил о трансфере экс-хавбека Вереса и Миная
fc-sheriff.com

Действующий чемпион Молдовы «Шериф» объявил о подписании 26-летнего полузащитника Михаила Гечева.

В «Шериф» Гечев перебрался на правах свободного агента, так как в декабре минувшего года расторг контракт с «Минаем». О сроках сотрудничества клуб из Тирасполя ничего не сообщает.

Ранее Гечев уже был на контракте в «Шерифе» - с 2019 по 2021 годы.

В Украине Гечев играл также за «Верес», в рядах которого провел 13 официальных поединков.

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Михаил Гечев Шериф Тирасполь Минай Верес Ровно трансферы
Источник ФК Шериф Тирасполь
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