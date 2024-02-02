ОФИЦИАЛЬНО. Шериф объявил о трансфере экс-хавбека Вереса и Миная

Действующий чемпион Молдовы «Шериф» объявил о подписании 26-летнего полузащитника Михаила Гечева.

В «Шериф» Гечев перебрался на правах свободного агента, так как в декабре минувшего года расторг контракт с «Минаем». О сроках сотрудничества клуб из Тирасполя ничего не сообщает.

Ранее Гечев уже был на контракте в «Шерифе» - с 2019 по 2021 годы.

В Украине Гечев играл также за «Верес», в рядах которого провел 13 официальных поединков.