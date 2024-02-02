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Испания
02 февраля 2024, 17:31 |
1997
1

Президент Реала дал обещание украинскому голкиперу по новому контракту

Флорентино Перес в будущем рассчитывает на Илью Волошина

02 февраля 2024, 17:31 |
1997
1
Президент Реала дал обещание украинскому голкиперу по новому контракту
Twitter. Илья Волошин и Флорентино Перес

Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес дал обещание 17-летнему украинскому голкиперу Илье Волошину, который присоединился к команде, покинув «Райо Махадаонда».

Как сообщает испанское издание Defensa Centra, Перес в будущем видит Волошина первым номером в воротах «сливочных», поскольку понимает, что Тибо Куртуа уже больше 30 лет, Кепа Аррисабалага вернется в «Челси», а Андрей Лунин, скорее всего, будет продан.

По информации источника, Перес пообещал Волошину долгосрочный контракт после завершения текущего соглашения (до 2026 года), если Илья будет показывать отличные результаты в молодежных командах «Реала».

Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск, где играл с 2014 года по 2019 год. В сезоне 2023/24 Илья провел 8 сухих матчей из 11 за «Райо». Лишь в одной игре он пропустил 2 гола (против «Хетафе»).

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Источник DefensaCentral
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