Президент Реала дал обещание украинскому голкиперу по новому контракту

Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес дал обещание 17-летнему украинскому голкиперу Илье Волошину, который присоединился к команде, покинув «Райо Махадаонда».

Как сообщает испанское издание Defensa Centra, Перес в будущем видит Волошина первым номером в воротах «сливочных», поскольку понимает, что Тибо Куртуа уже больше 30 лет, Кепа Аррисабалага вернется в «Челси», а Андрей Лунин, скорее всего, будет продан.

По информации источника, Перес пообещал Волошину долгосрочный контракт после завершения текущего соглашения (до 2026 года), если Илья будет показывать отличные результаты в молодежных командах «Реала».

Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск, где играл с 2014 года по 2019 год. В сезоне 2023/24 Илья провел 8 сухих матчей из 11 за «Райо». Лишь в одной игре он пропустил 2 гола (против «Хетафе»).