Бразильский клуб продвинулся в переговорах с игроком Шахтера

Бразильский «Интернасьонал» продолжает переговоры с 24-летним центрбеком Витао, который в настоящий момент выступает в клубе на правах аренды из «Шахтера».

Сообщается, что «колорадос» продвинулись в переговорах с представителями Витао, и в ближайшие дни могут объявить о подписании полноценного трудового соглашения с футболистом. Его срок, как ожидается, будет рассчитан на четыре года.

Витао выступает за «Интернасьонал» с апреля 2022 года и не желает возвращаться в «Шахтер» из-за продолжающейся российско-украинской войны.

Контракт бразильца с донецким клубом рассчитан до 30 июня нынешнего года, после чего он сможет покинуть «Шахтер» свободным агентом.

Ранее сообщалось, что летом Витао может перейти в испанский «Вальядолид».