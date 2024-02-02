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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 16:58 |
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Бразильский клуб продвинулся в переговорах с игроком Шахтера

«Интернасьонал» собирается подписать полноценный контракт с Витао

02 февраля 2024, 16:58 |
149
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Бразильский клуб продвинулся в переговорах с игроком Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Бразильский «Интернасьонал» продолжает переговоры с 24-летним центрбеком Витао, который в настоящий момент выступает в клубе на правах аренды из «Шахтера».

Сообщается, что «колорадос» продвинулись в переговорах с представителями Витао, и в ближайшие дни могут объявить о подписании полноценного трудового соглашения с футболистом. Его срок, как ожидается, будет рассчитан на четыре года.

Витао выступает за «Интернасьонал» с апреля 2022 года и не желает возвращаться в «Шахтер» из-за продолжающейся российско-украинской войны.

Контракт бразильца с донецким клубом рассчитан до 30 июня нынешнего года, после чего он сможет покинуть «Шахтер» свободным агентом.

Ранее сообщалось, что летом Витао может перейти в испанский «Вальядолид».

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Источник SCInter.com.br
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