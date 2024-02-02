Бавария рискует быть без Тухеля в ближайшем матче. Что случилось?
Наставник мюнхенцев стал пациентом клубного лазарета
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может пропустить ближайший матч команды в чемпионате Германии.
Причиной вероятного отсутствия 50-летнего специалиста на скамейке запасных команды называется вирусная инфекция гриппа.
Сообщается, будто предыгровую тренировку «Баварии» перед матчем 20-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Менхенгладбах, который состоится в субботу, 3 февраля, проведет Жольт Лев – помощник Тухеля.
В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает второе место после 19 матчей. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на два очка. «Фармацевты», в свою очередь, в 20-м туре сыграют с «Дармштадтом».
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