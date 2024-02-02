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Германия
02 февраля 2024, 16:21 | Обновлено 02 февраля 2024, 16:35
202
0

Бавария рискует быть без Тухеля в ближайшем матче. Что случилось?

Наставник мюнхенцев стал пациентом клубного лазарета

02 февраля 2024, 16:21 | Обновлено 02 февраля 2024, 16:35
202
0
Бавария рискует быть без Тухеля в ближайшем матче. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может пропустить ближайший матч команды в чемпионате Германии.

Причиной вероятного отсутствия 50-летнего специалиста на скамейке запасных команды называется вирусная инфекция гриппа.

Сообщается, будто предыгровую тренировку «Баварии» перед матчем 20-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Менхенгладбах, который состоится в субботу, 3 февраля, проведет Жольт Лев – помощник Тухеля.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает второе место после 19 матчей. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на два очка. «Фармацевты», в свою очередь, в 20-м туре сыграют с «Дармштадтом».

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Томас Тухель Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Bayern & Germany
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