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Кубок Дэвиса
02 февраля 2024, 17:10 |
518
0

Белобородько / Крутых – Крайчек / Рам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парной встречи Кубка Дэвиса Украина – США

02 февраля 2024, 17:10 |
518
0
Белобородько / Крутых – Крайчек / Рам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ

2 февраля продолжится матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

Во второй игровой день состоится парный поединок. В составе украинской сборной на корт выйдут Илья Белобородько и Алексей Крутых, который заменил Виталия Сачко. За США будут играть Остин Крайчек и Раджив Рам.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После первого игрового дня счет 2:0 в пользу американцев. Себастьян Корда в трех сетах обыграл Алексея Крутых, а Кристофер Юбенкс в двух выиграл у Вячеслава Белинского.

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Источник Sport.ua
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