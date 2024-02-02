Переговоры Трабзонспора и Шахтера по Конопле провалились

Еще накануне в турецких СМИ сообщалось, что «Трабзонспор» продолжает переговоры с «Шахтером» по трансферу 24-летнего правого фулбека Ефима Конопли, который был не против переезда в Суперлигу.

Однако сегодня стало известно, что переговорный процесс по Конопле между «Трабзонспором» и «Шахтером» провалился. Турки так и не смогли убедить украинцев продать футболиста за ту цену, которую считали приемлемой.

Теперь «Трабзонспор» собирается сосредоточить усилия на других кандидатурах, чтобы успеть усилить правый фланг обороны до закрытия зимнего трансферного окна. В частности, в фокусе внимания этого клуба находятся 23-летние португальцы Педру Малейру из «Боавишты» и Коштинья из «Риу Аве».

Напомним, контракт Конопли с «Шахтером» рассчитан до 30 сентября 2026 года.