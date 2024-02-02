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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 16:29 |
468
3

Переговоры Трабзонспора и Шахтера по Конопле провалились

Турецкий клуб решил сосредоточить усилия на других кандидатурах

02 февраля 2024, 16:29 |
468
3
Переговоры Трабзонспора и Шахтера по Конопле провалились
ФК Шахтер. Ефим Конопля

Еще накануне в турецких СМИ сообщалось, что «Трабзонспор» продолжает переговоры с «Шахтером» по трансферу 24-летнего правого фулбека Ефима Конопли, который был не против переезда в Суперлигу.

Однако сегодня стало известно, что переговорный процесс по Конопле между «Трабзонспором» и «Шахтером» провалился. Турки так и не смогли убедить украинцев продать футболиста за ту цену, которую считали приемлемой.

Теперь «Трабзонспор» собирается сосредоточить усилия на других кандидатурах, чтобы успеть усилить правый фланг обороны до закрытия зимнего трансферного окна. В частности, в фокусе внимания этого клуба находятся 23-летние португальцы Педру Малейру из «Боавишты» и Коштинья из «Риу Аве».

Напомним, контракт Конопли с «Шахтером» рассчитан до 30 сентября 2026 года.

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Источник: Металлист 1925 близок к подписанию украинца из греческого клуба
Ефим Конопля Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Fanatik
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Комментарии 3
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valerafan1
Шахтар більше нікому не впарить посереднього гравця за великі кошти. Обманути можна тільки один раз. А футболісти будуть в рабстві. 
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+3
Лига конференций без динамо
Правильно пошли на х_й  турки минимум 5-8 лямов 
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-3
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