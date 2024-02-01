Трабзонспор и Шахтер продолжают переговоры по Конопле

«Трабзонспор» продолжает переговоры с руководством «Шахтера» по трансферу 24-летнего правого фулбека Ефима Конопли.

Турецкая пресса подтверждает информацию Sport.ua о том, что «горняки» затребовали за футболиста 4 миллиона евро, в то время как турки не готовы платить больше 2 миллионов.

Сам футболист был бы не прочь переехать в турецкую Суперлигу, однако ждет, чем завершатся переговоры между клубами.

В «Трабзонспоре» рассчитывают, что Конопля сможет повлиять на руководство «Шахтера» с целью, чтобы то снизило запросную позицию в переговорах, что приведет к их успешному завершению.

В текущем сезоне Конопля сыграл 14 официальных матчей за «Шахтер», в которых отличился 1 ассистом.