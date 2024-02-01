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Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 10:23 |
855
5

Трабзонспор и Шахтер продолжают переговоры по Конопле

Пока клубы не могут сойтись в вопросе стоимости футболиста

01 февраля 2024, 10:23 |
855
5
Трабзонспор и Шахтер продолжают переговоры по Конопле
shakhtar.com. Ефим Конопля (слева)

«Трабзонспор» продолжает переговоры с руководством «Шахтера» по трансферу 24-летнего правого фулбека Ефима Конопли.

Турецкая пресса подтверждает информацию Sport.ua о том, что «горняки» затребовали за футболиста 4 миллиона евро, в то время как турки не готовы платить больше 2 миллионов.

Сам футболист был бы не прочь переехать в турецкую Суперлигу, однако ждет, чем завершатся переговоры между клубами.

В «Трабзонспоре» рассчитывают, что Конопля сможет повлиять на руководство «Шахтера» с целью, чтобы то снизило запросную позицию в переговорах, что приведет к их успешному завершению.

В текущем сезоне Конопля сыграл 14 официальных матчей за «Шахтер», в которых отличился 1 ассистом.

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Источник Fanatik
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u6464u
про які  2млн. вони говорять , там повинно бути мінімум 7-8 млн .
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Boodya
Заголовок топ.  
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Александр
Он и 2 не стоит .нулевой игрок 
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