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  4. Трабзонспору нужен Конопля, но турки не готовы платить больше 2 млн евро
Украина. Премьер лига
28 января 2024, 10:40 |
641
29

Трабзонспору нужен Конопля, но турки не готовы платить больше 2 млн евро

«Бордово-синие» контактируют с представителями футболиста и «горняков» на предмет трансфера

28 января 2024, 10:40 |
641
29
Трабзонспору нужен Конопля, но турки не готовы платить больше 2 млн евро
shakhtar.com. Ефим Конопля (справа)

Правый защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля попал в поле зрения третьей команды нынешнего розыгрыша турецкой Суперлиги «Трабзонспора».

По информации Sport.ua, «Трабзонспор» готов осуществить полноценный выкуп контракта Конопли у «Шахтера», но не собирается платить за украинца более 2 миллионов евро.

«Шахтер» хочет выручить за Коноплю порядка 3-4 миллионов евро, а потому, ожидается, торги будут продолжены.

Нельзя исключать и вариант, при котором «Трабзонспору» удастся арендовать Коноплю до конца сезона-2023/24 с опцией или обязательством выкупа.

В настоящий момент на правом фланге обороны у «Шахтера» помимо Конопли есть грузинский легионер Гочолеишвили, а также там способен сыграть молодой номинальный центрбек Козик.

Контракт Конопли с «Шахтером» истекает 30 сентября 2026 года. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей за «горняков», в которых отличился 1 результативной передачей.

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Ефим Конопля Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 29
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Віктор Коробка
Класний гравець, сильніший за Гочу, не старий, в збірну викликається, єдина вада - травматичний. Менеджерам Шахтаря видніше, але такіх гравців якщо і продавати, то не за 3-4млн і не в Трабзонспор.
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+3
shakhtarforewer
За 2 ляма можуть хіба його бутси купити)))
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+3
Умник
Та ну, игрок нац. Сборной. Сбрендели что ли, это неуважение.
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+3
Korkust
Турки схоже там в сосну в'їбалися! Ладно б там було 7-8 ще, а 2 ну йдіть на хєр!
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+3
Vitason
Турки,идите и не позорьтесь,не о чем  говорить,игрок сборной 2 миллиона ,смешно!
Ответить
+3
AK.228
Тоді йдіть нах..
Ответить
+3
NoMad
Та ви шо, там цiнник мiнiмум 50 лямiв
Ответить
+1
vivas057
Навіщо тоді ганьбитися якщо немає грошей. Зверайтеся як заробите.
Ответить
+1
Юрий Щербань
Пусть дома пока сидит ,турки всегда хотят купить на шару ,а там может ещё подорожает он ещё молодой и если шахтер вылет в ЛЧ то все игроки будут на виду и добавят в цене
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0
Александр
 2 млн за коноплю .это смешно .он ноль .больше 0.5 млн не стоит.скоро будут продавать дурака что воду пьет бочками за игру.да они даром никому не нужны .за 2млн нужно руки целоовать туркам если конечно это не наеба.во
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0
123455432
Навіть ті самі 3-4 млн це дуже небагато за такого гравця
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Посмотрите за сколько Шахтер продает своих игроков!!
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0
Александр
Матвиенко и судакова уже продали теперь коноплю.потом крысу продают а после по новой толтко с конца по оччереди 
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-1
Александр
Видели как этот дурак играл за сборную.По его краю.ходили как по пустому а с фейенноордом ленивый между ног ему не дал 
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-1
FunnyCat_____
бондаря главное никуда не продавайте, пусть подольше в шахтере играет!!!
Ответить
-1
Показать Скрыть 11 ответов
FunnyCat_____
Ну два маловато, а за 4 - в самый раз
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-2
Андрій Шевченко
А те чмо риже більше й не варте.
Ответить
-7
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