Трабзонспору нужен Конопля, но турки не готовы платить больше 2 млн евро

Правый защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля попал в поле зрения третьей команды нынешнего розыгрыша турецкой Суперлиги «Трабзонспора».

По информации Sport.ua, «Трабзонспор» готов осуществить полноценный выкуп контракта Конопли у «Шахтера», но не собирается платить за украинца более 2 миллионов евро.

«Шахтер» хочет выручить за Коноплю порядка 3-4 миллионов евро, а потому, ожидается, торги будут продолжены.

Нельзя исключать и вариант, при котором «Трабзонспору» удастся арендовать Коноплю до конца сезона-2023/24 с опцией или обязательством выкупа.

В настоящий момент на правом фланге обороны у «Шахтера» помимо Конопли есть грузинский легионер Гочолеишвили, а также там способен сыграть молодой номинальный центрбек Козик.

Контракт Конопли с «Шахтером» истекает 30 сентября 2026 года. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей за «горняков», в которых отличился 1 результативной передачей.