Источник: турецкий клуб хочет подписать игрока сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» хочет подписать правого защитника донецкого «Шахтера» Ефима Коноплю, сообщает известное турецкое издание Sports Digitale.

По информации источника, победитель Суперлиги сезона 2021/22 уже начал работу над трансфером 24-летнего футболиста национальной сборной Украины (10 матчей, 1 гол).

В этом сезоне Ефим Конопля провел 15 матчей за «Шахтер», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Шахтера» Дмитрий Топалов на правах аренды перейдет в ковалевский «Колос».