Источник: турецкий клуб хочет подписать игрока сборной Украины
«Трабзонспор» уже работает над трансфером Ефима Конопли из «Шахтера»
Турецкий «Трабзонспор» хочет подписать правого защитника донецкого «Шахтера» Ефима Коноплю, сообщает известное турецкое издание Sports Digitale.
По информации источника, победитель Суперлиги сезона 2021/22 уже начал работу над трансфером 24-летнего футболиста национальной сборной Украины (10 матчей, 1 гол).
В этом сезоне Ефим Конопля провел 15 матчей за «Шахтер», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Шахтера» Дмитрий Топалов на правах аренды перейдет в ковалевский «Колос».
ÖZEL | Trabzonspor Daiki Hashioka'nın ardından Shakhtar Donetsk forması giyen Yukhym Konoplya için girişimlere başladı.— Sports Digitale (@SportsDigitale) January 27, 2024
📰 @hasanntuncel pic.twitter.com/3YzQ2tv7rq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 27 января в 19:30 по Киеву
Александр признался, что немного приболел после предыдущего матча