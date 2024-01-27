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  4. Источник: турецкий клуб хочет подписать игрока сборной Украины
Турция
27 января 2024, 14:58 |
1361
2

Источник: турецкий клуб хочет подписать игрока сборной Украины

«Трабзонспор» уже работает над трансфером Ефима Конопли из «Шахтера»

27 января 2024, 14:58 |
1361
2
Источник: турецкий клуб хочет подписать игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий «Трабзонспор» хочет подписать правого защитника донецкого «Шахтера» Ефима Коноплю, сообщает известное турецкое издание Sports Digitale.

По информации источника, победитель Суперлиги сезона 2021/22 уже начал работу над трансфером 24-летнего футболиста национальной сборной Украины (10 матчей, 1 гол).

В этом сезоне Ефим Конопля провел 15 матчей за «Шахтер», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Шахтера» Дмитрий Топалов на правах аренды перейдет в ковалевский «Колос».

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Трабзонспор Ефим Конопля Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Источник Twitter
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Vitason
Не смешите Трабзонспор,вы что не понимаете что вам за него 40 лимонов нужно выложить ,за меньше Шахтёр не продает своих игроков,они им сами нужны,так что успокойтесь ничего не будет!
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