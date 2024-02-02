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  4. Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Англия
02 февраля 2024, 16:14 | Обновлено 02 февраля 2024, 16:15
2426
3

Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»

Тренер уверен, что в команде все отлично

02 февраля 2024, 16:14 | Обновлено 02 февраля 2024, 16:15
2426
3
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уайт и Зинченко

На пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» наставник «Арсенала» Микель Артета вернулся к моменту конфликта защитников своей команды Александра Зинченко и Бена Уайта в игре с «Ноттингем Форест».

Зинченко и Уайт устроили бурное обсуждение одного из моментов, а в СМИ заговорили о серьезном конфликте. Тренер не видит в этом проблем и свел все к шутке.

«Я думаю, у меня и у журналистов разное определение слов драка и конфликт. Это было обсуждение. Я хочу видеть в своих футболистах страсть и желание, приверженность своему делу. У нас тут не Диснейленд».

«Зинченко и Уайт – лучшие друзья, последние дни они живут вместе, даже обменялись женами (смеется). У нас в команде отличная атмосфера», — сказал Артета.

Лондонская команда проведет матч с «Ливерпулем» в воскресенье.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Бен Уайт Микель Артета Английская Премьер-лига
Источник BBC
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Harun Bakircioğlu
Артета назвал Зинченко и Вайта свингерами. Шок!
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0
turist86
Англійський гумор?
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valerafan1
Тренер на висоті, супер.
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