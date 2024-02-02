Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»

На пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» наставник «Арсенала» Микель Артета вернулся к моменту конфликта защитников своей команды Александра Зинченко и Бена Уайта в игре с «Ноттингем Форест».

Зинченко и Уайт устроили бурное обсуждение одного из моментов, а в СМИ заговорили о серьезном конфликте. Тренер не видит в этом проблем и свел все к шутке.

«Я думаю, у меня и у журналистов разное определение слов драка и конфликт. Это было обсуждение. Я хочу видеть в своих футболистах страсть и желание, приверженность своему делу. У нас тут не Диснейленд».

«Зинченко и Уайт – лучшие друзья, последние дни они живут вместе, даже обменялись женами (смеется). У нас в команде отличная атмосфера», — сказал Артета.

Лондонская команда проведет матч с «Ливерпулем» в воскресенье.