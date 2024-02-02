Сачко не будет. В сборной Украины замена на парную встречу с США
В матче Кубка Дэвиса не примет участие Виталий Сачко
Федерация тенниса Украины уведомила о замене на парную встречу со сборной США в рамках квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса.
В первой игре второго дня под украинским флагом в паре должны были сыграть Виталий Сачко и Илья Белобородько. Сообщается, что Сачко на корт не выйдет, его заменит Алексей Крутых.
Напомним, после первого игрового дня сборная Украины проигрывает команде США с общим счетом 0:2.
Парная встреча, которая даст старт второму игровому дню противостояния, должна начаться в 17:00 по киевскому времени. Американская команда находится в одном шаге от общей победы в матче.
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