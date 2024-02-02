Сачко не будет. В сборной Украины замена на парную встречу с США

Федерация тенниса Украины уведомила о замене на парную встречу со сборной США в рамках квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса.

В первой игре второго дня под украинским флагом в паре должны были сыграть Виталий Сачко и Илья Белобородько. Сообщается, что Сачко на корт не выйдет, его заменит Алексей Крутых.

Напомним, после первого игрового дня сборная Украины проигрывает команде США с общим счетом 0:2.

Парная встреча, которая даст старт второму игровому дню противостояния, должна начаться в 17:00 по киевскому времени. Американская команда находится в одном шаге от общей победы в матче.