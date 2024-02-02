Теперь историческая личность. Сваток отметил юбилей в Днепр-1

В пятницу, 2 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Днепр-1» померился силами с польской командой «Ракув» и потерпел разгромное поражение со счетом 1:4.

Подопечных Юрия Максимова на матч с капитанской повязкой вывел защитник Александр Сваток. Он отыграл первый тайм и был заменен.

Для 29-летнего лидера «Днепра-1» прошедший поединок стал юбилейным – 150-м за днепровский клуб. На счету Сватка 80 игр в УПЛ, 3 – в Кубке Украины, 16 – в еврокубках, а также 51 игра товарищеского статуса.

В истории «Днепра-1» результат Александра Сватка является топовым – он входит в четверку лучших. Лидер реестра Игорь Когут (263 матча). В топ-3 также значатся Сергей Логинов (217 игр) и Александр Назаренко (190 поединков).