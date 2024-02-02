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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 14:49 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:51
237
2

Теперь историческая личность. Сваток отметил юбилей в Днепр-1

Капитан днепровской команды покорил гвардейскую высоту

02 февраля 2024, 14:49 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:51
237
2
Теперь историческая личность. Сваток отметил юбилей в Днепр-1
СК Днепр-1. Александр Сваток

В пятницу, 2 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Днепр-1» померился силами с польской командой «Ракув» и потерпел разгромное поражение со счетом 1:4.

Подопечных Юрия Максимова на матч с капитанской повязкой вывел защитник Александр Сваток. Он отыграл первый тайм и был заменен.

Для 29-летнего лидера «Днепра-1» прошедший поединок стал юбилейным – 150-м за днепровский клуб. На счету Сватка 80 игр в УПЛ, 3 – в Кубке Украины, 16 – в еврокубках, а также 51 игра товарищеского статуса.

В истории «Днепра-1» результат Александра Сватка является топовым – он входит в четверку лучших. Лидер реестра Игорь Когут (263 матча). В топ-3 также значатся Сергей Логинов (217 игр) и Александр Назаренко (190 поединков).

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Александр Сваток Днепр-1 Украинская Премьер-лига
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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movkli
Мда уж, юбилеи, чувак из 150 матчей треть провел товарняков, т.е двухсторонки на сборах, хоть бы не позорилась пресс-служба такое нагора выдавать
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