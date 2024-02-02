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  4. Милевский дал совет Мудрику по поводу его игры в Челси
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 14:48 |
1517
1

Милевский дал совет Мудрику по поводу его игры в Челси

Бывший нападающий «Динамо» высказался об игроке лондонского клуба

02 февраля 2024, 14:48 |
1517
1
Милевский дал совет Мудрику по поводу его игры в Челси
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский в своем телеграм канале высказался о 23-летнем украинском вингере «синих» Михаиле Мудрике.

«Мудрику нужно за счет своих сильных качеств играть. К защитнику приблизился, в сторону бросил на рывке и ударил, а не водится там со всеми. Михаилу нужно играть один в один, в сторону и бить. Рывок топовый у него», – сказал Милевский.

Ранее Артем Милевский дал совет украинскому вратарю Андрею Лунину относительно его будущего в «Реале».

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Артем Милевский Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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ALKOSruLKA
Чувак, який грає в АПЛ, отримав пораду від алконавта з УПЛ... Мудрику просто треба знайти свою команду, де портібен "бігунок" на фланзі...
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