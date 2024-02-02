Милевский дал совет Мудрику по поводу его игры в Челси

Бывший нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский в своем телеграм канале высказался о 23-летнем украинском вингере «синих» Михаиле Мудрике.

«Мудрику нужно за счет своих сильных качеств играть. К защитнику приблизился, в сторону бросил на рывке и ударил, а не водится там со всеми. Михаилу нужно играть один в один, в сторону и бить. Рывок топовый у него», – сказал Милевский.

Ранее Артем Милевский дал совет украинскому вратарю Андрею Лунину относительно его будущего в «Реале».