Милевский дал совет Лунину по поводу его будущего в Реале

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский дал совет украинскому вратарю Андрею Лунину по поводу его будущего в «Реале».

«Я вообще никуда бы не рыпался. Он же играет нормальное количество игр и причем где, в моем любимом «Реале». В Мадриде живет, сказка! Куда ехать, зачем?», – написал Милевский в комментариях своего телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что Лунин рассматривает возможность продления контракта со «сливочными». В последние дни к украинцу приписывали интерес «Баварии» и «Челси».