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  4. Милевский дал совет Лунину по поводу его будущего в Реале
Испания
20 января 2024, 11:19 | Обновлено 20 января 2024, 11:49
3010
7

Милевский дал совет Лунину по поводу его будущего в Реале

Экс-футболист «Динамо» рекомендует Андрею остаться в Мадриде

20 января 2024, 11:19 | Обновлено 20 января 2024, 11:49
3010
7
Милевский дал совет Лунину по поводу его будущего в Реале
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артем Милевский дал совет украинскому вратарю Андрею Лунину по поводу его будущего в «Реале».

«Я вообще никуда бы не рыпался. Он же играет нормальное количество игр и причем где, в моем любимом «Реале». В Мадриде живет, сказка! Куда ехать, зачем?», – написал Милевский в комментариях своего телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что Лунин рассматривает возможность продления контракта со «сливочными». В последние дни к украинцу приписывали интерес «Баварии» и «Челси».

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Артем Милевский Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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MrStepanovM .
це не порада, а розмірковування як би він сам вчинив... мораль: не вчиняй як Міля
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+3
basiak82
Через таки погляди він і не став великим гравцем((
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
a.fedorenko1953
А чому не пояснив ,скільки до  гри і скільки після гри у кабаку приймати.
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+1
Микола Унгурян
в принципі напевно Лунін не потребує порад Мілі, але, схоже що відмова від алкоголю таки корисна для Мілі 
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+1
Вячеслав Боярко
при чем тут желание Лунина - он в каждом мачте пропускает не обязательные мячи - просто нестабильный вратарь  - если бы Реал мог найти надежного воротника то Лунина уже спихнули бы куда-то
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-3
ALKOSruLKA
закодований збитий льотчик дає поради чуваку, який виграв з Реалом не один трофей
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-4
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