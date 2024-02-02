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Германия
02 февраля 2024, 14:33 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:40
88
0

«Я не поклонник таких разговоров». Кейн оценил свои шансы на Золотой мяч

Англичанин – о своем наследии

02 февраля 2024, 14:33 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:40
88
0
«Я не поклонник таких разговоров». Кейн оценил свои шансы на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился своим отношением к индивидуальным наградам в футболе, включая Золотой мяч, который вручается лучшему футболисту мира.

«В прошлом у меня были отличные сезоны, но я ничего не выигрывал с командой, чтобы претендовать на Золотой мяч и другие награды. Все зависит от того, чего вы добиваетесь с командой. И вы как футболист должны помочь команде достичь поставленных целей. Для «Баварии» это Бундеслига и Лига чемпионов. Для сборной Англии – чемпионат Европы по футболу. Только выиграв эти турниры, можно рассчитывать на индивидуальные награды. Вы меня знаете, я не большой поклонник таких разговоров. Я просто стараюсь помогать своей команде идти вперед. Сейчас это «Бавария», летом будет сборная Англии», – заявил Кейн.

Как известно, в нынешнем сезоне 30-летний Гарри Кейн провел за «Баварию» в чемпионате Германии 19 матчей, забил 23 гола, сделал пять ассистов.

Напомним, ранее легендарный англичанин Алан Ширер призвал Кейна держаться подальше от АПЛ.

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Гарри Кейн Золотой мяч
Источник Bayern & Germany
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