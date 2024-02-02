Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе

В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал Сосьедад», за который выступает представитель страны 404 Арсен Захарян.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями об этом матче.

«Для меня «Реал Сосьедад» – это одна из лучших команд в Европе. У них очень хороший состав. Они очень хорошо умеют прессинговать. Завтра нам нужно показать свою лучшую версию и хорошо владеть мячом. Чтобы быть на вершине нам нужно набирать очки, ведь «Реал», «Барса» и «Атлетико» создании для побед, а нам нужно от них не отставать. Это будет тяжелая игра, и мы хотим сыграть отлично», – сказал Мичел.

Матч «Жироны» против «Реал Сосьедад» состоится 3 февраля и начнется в 22:00.

Ранее спортивный директор «Жироны» Кике Карсель высказался о возможном уходе главного тренера команды Мичела в другой клуб после завершения сезона.